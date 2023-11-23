Sinop'ta traktör kazası: Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sinop'ta yoldan çıkan traktörün taziye evi önündeki kadınlara çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı kadın Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Erfelek ilçesi Aloğlu köyü Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Ö. idaresindeki 57 AU 828 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki taziye evinin önünde bulunan vatandaşların arasına daldı. Kazada Selime Tarı (73) ve Sebahat Yılmaz (73) yaralandı. Ağır yaralanarak Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Selime Tarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN