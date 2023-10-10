Sinop'ta trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Memiş ve Kazım Biber Giresun'da toprağa verildi
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Memiş ve Kazım Biber'in cenazeleri Giresun'da defnedildi. İsa Memiş Tikence Köyü Merkez Camisi'nde, Kazım Biber ise Gökçeali Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Sinop'ta otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İsa Memiş ile Kazım Biber, Giresun'da toprağa verildi.
Cenazesi yakınları tarafından alınarak Espiye'nin Tikence köyüne getirilen Memiş, baba evinde helallik alınmasının ardından Tikence Köyü Merkez Camisi'ne götürüldü. Memiş'in naaşı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.
Aynı kazada yaşamını yitiren Kazım Biber'in cenazesi ise Gökçeali Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi. - GİRESUN