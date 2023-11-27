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Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yaya geçidinden aniden çıkan bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düştü ve hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.