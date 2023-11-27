Sinop'ta trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı
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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yaya geçidinden aniden çıkan bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düştü ve hafif şekilde yaralandı. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.15'te Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özge A.'nın kullandığı 06 FV 6786 plakalı otomobil yaya geçidinden aniden çıkan B.K.'ye (13) çarptı. B.K. isimli çocuk çarpmanın etkisiyle yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam