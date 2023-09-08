Sinop'ta temizlik malzemeleri satan dükkan yangında kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan bir temizlik malzemeleri satışı yapılan dükkan çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde temizlik malzemeleri satışı yapılan dükkan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Çarşı Mahallesi'ndeki iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen dükkan ve içindeki çoğu kimyasal olan malzemeler kullanılamaz hale geldi.
Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşam