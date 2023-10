Sinop'ta Sokak Hayvanlarına Destek Çağrısı

Sinop'ta Filiz Karabay, 30 yıldır her sabah oturduğu mahalledeki sokak köpeklerini besliyor ve cebinden karşıladığı masraflarıyla sağlıklarıyla ilgileniyor. Yakın zamanda ameliyat olacak Karabay, kendisi yokken hayvanların unutulmamasını istedi.

Sinop'ta yaşayan Filiz Karabay (63), 30 yıldır her sabah oturduğu ve yakınındaki mahallelerde yaşayan sokak hayvanlarıyla ilgileniyor. Yakın zamanda bir cerrahi operasyon geçirecek olan Karabay, kendisi olmadığı süre zarfında Sinopluların hayvanları unutmamasını ve onlara yardım etmelerini istedi.

Karabay, hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, "30 sene, belki de daha fazla, hayvanları doyuruyorum. Hemen hemen her gün sabah ve akşam hayvanları doyuruyorum. Kuşlar, kediler, köpekler geliyor ve onları doyuruyorum. Evimin orada kediler var, onları doyuruyorum. Her gün bakıyorum, ilaçlarını veriyorum. İhtiyar bir köpeğimiz var, onun kulağına ilacını sıkıyorum. Onu Samsun'a götürdük, kalp rahatsızlığı var. Bir kutu ilaç 2 bin lira ve yaşadığı sürece almamız gerekiyor, ama durumumuz yok. Her sabah 9-10 gibi buradayım, geceleri de buradayım. İsteyenler yardımcı olabilirler. Ben hayvanları çok seviyorum; onların dünyası bambaşka ve içine girmeyen anlamaz" dedi.

Günlük rutinini sıralayan Karabay, "Sabah kalkıyorum, çantamı hazırlıyorum. Yıllardır her gün böyleyim. İlk önce mahallemdeki kedileri doyuruyorum. Oradan buraya geliyorum. Kaç tane varsa görenler de geliyor, köpeklerin hepsini doyuruyorum. Doyurduktan sonra karşımızdaki dönerciler ve pasta satan bir yer var; hepsini sırayla geziyorum, onlar beni biliyorlar. Her gün artanları toplu veriyorlar. Parayla dönerciden kırıntı alıyorum, sadece buradaki değil, meydandaki hayvanlara da bakıyorum. Önüme gelen tüm hayvanlara veriyorum. Et sularını çöplerin yanlarına koyuyorum. Her günüm böyle geçiyor" diye konuştu.

Sinoplulara yardım çağrısı

Yakın bir zamanda ameliyat olacağını belirten Karabay, gençlerden ve Sinoplulardan yardım talebinde bulunarak, "Yaşım ilerledi, kollarım şiş, ellerimin de ameliyat olması gerekiyor. Gençlerden gelip yardım etmek isteyen olursa gelsin. Yakın zamanda ameliyat olacağım. Bunları kim doyuracak? Kim bakacak? Düşünüyorum. Akşamları gelsinler, kaplarımız var, artan yemekleri versinler. Kuru mama getirip verebilirler, bana yardımcı olabilirler" şeklinde konuştu.

Hayvanların tasmalarının ve su kaplarının alınmasından şikayetçi olan Karabay, şunları dile getirdi:

"Hayvanların boyunlarında tasmalar vardı. Bütün hepsine taktık, bir baktık 3 gün sonra tasmalar yok. Boyunlarının bütün tasmaları alındı. Bu tasmaları neden alıyorlar, anlamıyorum. 3 kuruşluk bir şey. Kendi köpeği varsa gidip alsın veterinerden, boyunlarından rica ediyorum; tasmaları almayın. Su kapları koydum ve bunları alıp gidiyorlar. Bunlar hayvanların su kapları, lütfen bunları almayın." - SİNOP