Sinop'ta Psikolojik Sorunları Olan Vatandaş İntihar Girişiminde Bulundu

Sinop'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir vatandaş, evinin bahçesinde kendini asarak intihar etmek istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen vatandaş evinin bahçesinde kendini asarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar, intihar etmek isteyen kişiyi son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Özlem konutları mevkisinde 10.30 saatlerinde meydana geldi. 61 yaşındaki D.A., evinin bahçesinde kendini iple asarak intihar etmek istedi. O sırada çevrede inşaat işçileri tarafından fark edilen D.A., işçiler tarafından kurtarıldı. Daha sonra D.A., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerine Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan D.A.'nın bilincinin kapalı olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP