Sinop'ta patlayan şebeke suyu borusu onarıldı

SİNOP - Sinop'ta ağaç köklerinin patlattığı şebeke suyu borusu onarıldı.

Sinop'un Bostancılı mevkisinde meydana gelen şebeke suyu hattından kent merkezi mahallelerine su taşıyan boruda çatlak meydana geldi. Kırılan boruda belediye ekiplerince tamir çalışması yapıldı.

Sinop Belediyesi Destek Hizmetleri Garaj Amiri Safi Özcan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah saat 08.00 civarlarında bir arkadaşımız bizi aradı ve Bostancılı mevkisinde su borusu patladığını söyledi. Biz de ekip arkadaşlarımızla olay yerine gittik ve ciddi bir su gelişi olduğunu gördük. Bizim hattımızdan kaynaklandığını tahmin ettik. Su borusu çatlağını bulup ekiplerimizle hızlı bir şekilde müdahale ettik. Kaynakçımız da hızlı bir şekilde işini yaptı" dedi.