Sinop'un Lala köyü mevkisinde bir otomobil, önüne aniden çıkan yavru ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayı telef oldu. Olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta otomobilin çarptığı ayı telef oldu.

Olay, Lala köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç seyir halindeyken önüne aniden çıkan yavru ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yavru ayı olay yerinde telef oldu. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yol kenarında ölmüş vaziyette bulunan ayıya aracın çarptığını tespit etti. Telef olan ayı, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. - SİNOP