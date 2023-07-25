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Sinop'ta otomobil devrildi, 3 kişi yaralandı

Yaşam Haberleri

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Saraydüzü ilçesinden Boyabat yönüne giden Nazmi Güneş'in kullandığı 34 GD 5583 plakalı otomobil Doğuca köyü mevkisinde tarlaya devrildi.

Kazada, araçtaki Halil Aktaş, Havva Aktaş ve Nazmiye Ünlü yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Yaşam

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