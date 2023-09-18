Sinop'ta Okul Servisleri Denetlendi, 1 Araç Trafikten Men Edildi
Sinop Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde hizmet veren okul servislerini denetledi. Yapılan denetimlerde 387 okul servisi kontrol edildi ve 13 sürücüye 17 bin 903 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edildi.
Sinop Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde hizmet veren okul servislerini denetledi. 1 araç trafikten men edildi.
Sinop Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ekipleri şehir merkezindeki okul servis araçlarına yönelik denetimde bulundu. Yapılan denetimlerde 387 okul servisi kontrol edildi. 13 sürücüye 17 bin 903 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç da trafikten men edildi. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam