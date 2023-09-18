Sinop'ta Okul Servisleri Denetlendi, 1 Araç Trafikten Men Edildi

Sinop Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde hizmet veren okul servislerini denetledi. Yapılan denetimlerde 387 okul servisi kontrol edildi ve 13 sürücüye 17 bin 903 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 1 araç trafikten men edildi.