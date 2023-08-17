Sinop'ta motosiklet sürücüsü direksiyonu çevirerek kaza yapmaktan kurtuldu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü çarpmamak için direksiyonunu çevirerek düştü ve yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta "U" dönüşü yapan araca çarpmamak için direksiyonu çeviren motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 16.45'te meydana geldi. 57 ABN 508 plakalı motosiklet sürücüsü M.T., Fatih Caddesi üzerinde seyir halindeyken o sırada aynı cadde üzerinde "U" dönüşü yapan araca çarpmamak için direksiyonunu çevirdi. Direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Yaralı M.T., 112 sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP