Sinop'ta Minibüs Devrildi: 13 Yaralı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bu sabah saat 08.00 sularında Hacıahmeti köyü mevkisinde meydana geldi. Sinop'un Boyabat ilçesinden Kastamonu yönüne doğru giden Süleyman Yücel hakimiyetindeki 37 ABP 824 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Süleyman Yücel'in yanı sıra araçta bulunan işçiler Şükrü Gökmen (28), Emrah Kirenci (34), Fahrettin Hıdır (30), Enis Özen (40), Recep Kan (50), Turan Tüylü (38), İzzet Karakoyun (46), Hakan Vural (30), Ferhat Aşçıoğlu (24), Doğan Can Akkuş (25), Kamil Çok (36) ve Halit Çok (31) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.