- Sinop'ta makilik alanda yangın

SİNOP - Sinop'ta makilik alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sinop'un Adabaşı mevkiinde Roketsan tarafından füze denemelerinin yapıldığı makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında durumun bildirilmesi üzerine itfaye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında 6 büyükbaş hayvan, itfayeciler tarafından yanmaktan son an da kurtarıldı. 20 dönümlük alanda çıkan yangın, itfaye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.