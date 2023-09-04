Sinop'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sinop'un Gerze ilçesinde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi ağaçtan indirerek sahibine teslim etti.