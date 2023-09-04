Sinop'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Sinop'un Gerze ilçesinde bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi ağaçtan indirerek sahibine teslim etti.
Sinop'un Gerze ilçesinde ağaçtan inemeyen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köşk Mahallesi'ndeki bir ağaca çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin ağaçtan inemediğini gören sahibi F.Ç. ve vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle ulaştıkları kediyi ağaçtan indirdi.
Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Erol Balta - Yaşam