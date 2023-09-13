Sinop'ta Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Ormanda Bulundu

Sinop'ta kaybolan 83 yaşındaki Alzheimer hastası bir kadını, jandarma ekipleri evinin 3 km ilerisindeki ormanlık alanda sağ buldu.

Sinop'un Merkez ilçesi Taypaklı köyünde kayıp olduğu bildirilen 83 yaşındaki Alzheimer hastası H.K. isimli vatandaşı bulmak için Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri seferber oldu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaşlı kadın evinin 3 km. ilerisinde ormanlık alanda sağlıklı bir şekilde bulundu. Yaşlı kadın yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gerze ilçesinde ikamet eden ailesine teslim edildi. - SİNOP