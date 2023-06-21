Sinop'ta işletme sahiplerinin maskotu 'Pati' kuryelerle birlikte sipariş dağıtımına çıkıyor

Sinop'ta işletme sahiplerinin maskotu olan 'Pati' isimli köpek, kuryelerle birlikte sipariş dağıtımına çıkıyor. Esnaf Mert Uslu, 'Bize sadıklığıyla, sevecenliğiyle gerekli yaklaşımı gösteriyor. Biz, onunla kalpten anlaşıyoruz. Çoğu insana örnek olacak kadar sadık ve sevecen. İnsanların bu kadar kötü olduğu bu dünyada Pati'den çok örnek alınacak şey var diye düşünüyorum' dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ta işletme sahiplerinin maskotu olan 'Pati' isimli köpek, kuryelerle birlikte sipariş dağıtımına çıkıyor. Esnaf Mert Uslu, "Bize sadıklığıyla, sevecenliğiyle gerekli yaklaşımı gösteriyor. Biz, onunla kalpten anlaşıyoruz. Çoğu insana örnek olacak kadar sadık ve sevecen. İnsanların bu kadar kötü olduğu bu dünyada Pati'den çok örnek alınacak şey var diye düşünüyorum" dedi.

Sinop kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde işletme sahiplerinin 'Pati' adını koyduğu ve sahip çıktığı köpek, esnafın maskotu oldu. Pati, kuryeler ile birlikte sipariş dağıtımına da çıkıyor. Esnaf Murat Cüce, Pati'nin çok sakin ve akıllı bir köpek olduğunu belirterek, "Kuryemiz almadığı zaman onunla beraber yaklaşık 4 kilometre peşine koşuyor. Kendini aldırana kadar devam ediyor" diye konuştu.

"KURYEMİZLE BERABER PAKET SERVİSİNE GİDİYOR"

Murat Cüce, şunları söyledi:

"Biz, yaklaşık iki senedir buradayız. Pati, bir senedir bizimle. Buradan hiç ayrılmıyor, esnafın maskotu oldu. Bize çok alıştı. Mert ustamızla sanki konuşuyor. Onunla çok güzel anlaşıyor. Hep peşine gidiyor. Kuryemizle beraber paket servisine gidiyor. İnsanlara hiçbir şekilde havlamıyor. Kendi halinde bir hayvan. Akıllı bir hayvan. İsmini biz koyduk. Sadece rahatsız bir özelliği var. Geçen arabaların tekerlerini ısırmaya çalışıyor. Kendisi çok motor hastası. Sadece bizim kuryemiz değil, başka kurye arkadaşlarımız da durduğu zaman onlarla da siparişlere gidip geliyor. Kuryemiz almadığı zaman onunla beraber yaklaşık 4 kilometre peşine koşuyor. Kendini aldırana kadar devam ediyor."

"ÇOĞU İNSANA ÖRNEK OLACAK KADAR SADIK VE SEVECEN"

Esnaf Mert Uslu ise şöyle konuştu:

"Pati, insanlara karşı çok sıcak kanlı ve sevecen bir köpek. En büyük özelliği; motorla gezmeyi çok seviyor. Hem bizim kuryemiz olsun hem de diğer kurye arkadaşlarımız olsun, Pati'yi gördükleri zaman motoruna alıyorlar. En büyük zevki o. Tek bir fobisi var, geçen arabaların tekerlerini ısırmaya çalışıyor. Başına bir şey gelecek diye de korkuyoruz. Onun dışında Pati'ye çok alıştık. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz. O da bize sadıklığıyla, sevecenliğiyle gerekli yaklaşımı gösteriyor. Biz, onunla kalpten anlaşıyoruz. Çoğu insana örnek olacak kadar sadık ve sevecen. İnsanların bu kadar kötü olduğu bu dünyada Pati'den çok örnek alınacak şey var diye düşünüyorum."