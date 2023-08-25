Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine verilen kömürler çöpe atıldı

Sinop'ta devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilen kömür torbaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöpe atıldı. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar, kömür torbalarını almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Sinop'ta ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilen kömürler çöpe atıldı

SİNOP - Sinop'ta devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen kömür torbaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çöpe atıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci Sokak'ta devletin yardıma muhtaç ailelere ücretsiz dağıttığı kömür torbaları çöpe atılmış halde bulundu. Maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşlar, ekim ayında devletin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşa Vakıfları aracılığıyla dağıttığı ücretsiz kömürü almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Kömür torbalarını almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden olurken, ağustos ayında kömürlerin çöp konteynerinin yanına atılması tepki çekti.