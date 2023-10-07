Sinop'ta Hamsi Suyu Yüzünden Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Sinop'ta motosiklet sürücüsü, yola dökülen hamsi suyu nedeniyle kaza yaparak yaralandı. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sinop'ta motosiklet sürücüsü yola dökülen hamsi suyu yüzünden kaza yaparak yaralandı.
Kaza, 14.50'de Sinop Hamsi Yolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E'nin kullandığı motosiklet hamsi suyu yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre sürüklendi. Motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan E.E., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam