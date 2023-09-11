Sinop'ta Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluştu

Sinop'ta düzenlenen 'Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programında gençler ve aileler sabah namazı için bir araya geldi. Programa yoğun ilgi gösterildi ve dualarla sona erdi.

Sinop gençler ve aileler sabah namazında bir araya geldi.

Sinop'ta 'Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor' programı düzenlendi. Alaaddin Camisi'nde gerçekleştirilen programda gençler ve aileler sabah namazı için bir araya geldi. Birçok sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programa gençler ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Program, kılınan sabah namazının ardından edilen dualarla sona erdi.

Namaz çıkışında gelen vatandaşlara çorba ikram edildi. - SİNOP