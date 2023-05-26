Sinop'ta her yıl geleneksel olarak Gerze Boyalıca Köyü Derecuma Camisi'nde düzenlenen yağmur duası ve keşkek şenliği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.

Sinop'ta geleneksel yağmur duası ve keşkek şenliği

SİNOP - Sinop'ta her yıl geleneksel olarak Gerze Boyalıca Köyü Derecuma Camisi'nde düzenlenen yağmur duası ve keşkek şenliği, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti.

Derecuma Camisi meydanında gerçekleşen şenliğe yöre halkı ile birlikte gurbette yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı. Şenlikte pişirilen kazanlar dolusu keşkek alanı dolduran vatandaşlara ikram edildi. Geleneksel olarak her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen şükür ve dua bayramına İstanbul başta olmak üzere yurdun değişik bölgelerinde yaşayan Sinoplular katıldı.

Boyalıca Köyü Muhtarı Önder Eskici etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Her yıl yaptığımız geleneksel etkinliğimizi bu yıl da yaptık. Atalarımızdan kalan bu etkinliğe sahip çıkıyoruz. Bugün 20 kazan keşkek, 4 kazan da et yaptık. Katılanların ayaklarına sağlık. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Çilesiz ise "Bugün buraya tarihi Derecuma Camisi'nde geleneksel olarak her yıl yapılan yağmur duası amacıyla geldik. Gelen misafirlerimiz keşkek ikramında bulunduk. Burada bulunan cami tarihi bir cami. Bu cami yaklaşık 10 köyün cuma namazlarında buluştuğu bir cami. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Boyalıca köyü ve çevre köylerin dayanışması ve iş birliğinde gerçekleştirilen keşkek şenliğine AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.