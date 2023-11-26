Sinop'ta Fırtına Nedeniyle Motosiklet ve Scooter Trafiğe Yasaklandı

Sinop'ta yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Sinop'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar yasak getirildi.

Sinop'ta bugün saat 15.30'den itibaren motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği açıklandı. Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle, trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla; 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 15.30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar, Sinop genelinde; motosikletlerin, motokuryelerin, elektrikli scooterların, tedbiren trafiğe çıkışı yasaklanmıştır" denildi. - SİNOP