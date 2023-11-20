Sinop'ta Fırtına Nedeniyle Gemiler Limanda Bekliyor

Karadeniz'de saatteki hızı 58 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, Sinop Limanı'na demir atarak beklemeye başladı. Ayrıca kent merkezinde bulunan tabelalar fırtınada devrildi.

MUSTAFA USTA

Karadeniz'de saatteki hızı 58 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle yol almakta güçlük çeken gemiler, Sinop Limanı'na demir atarak beklemeye başladı. Ayrıca kent merkezinde bulunan tabelalar fırtınada devrildi.

Sinop'ta dün gece etkisini gösteren 50-70 kilometre saat hızındaki fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bulunan yön tabelaları ve elektrik direkleri yerinden çıkarak devrildi. Ayrıca fırtına dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı.