Sinop Yeşilay Şubesi tarafından 'Ekranda değil akranla vakit geçir' kapsamında doğa etkinliği düzenlendi. Sinop Yeşilay Şubesi tarafından Türkiye'nin en Kuzeyi Sinop'ta Hamsilos mevkiinde 'Ekranda değil akranla vakit geçir' kapsamında vatandaşlar bir araya geldi. Bir araya gelen vatandaşlar ip çekme, judo, ok atma gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturdu. Sinop Yeşilay Şubesi Başkanı Ziyattin Özcan, bağımlılıkla mücadele kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, 'Sinop Yeşilay Cemiyeti olarak daha büyüğünü yapmayı düşündüğümüz bir etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız yakın çevreleriyle birlikte bir etkinlik yapalım, çadır kampı düzenleyelim dedik. Burada ip atlama, çuval yarışları gibi etkinlikler yapıyoruz. Çocukların rağbet gösterebileceği etkinlikler düzenliyoruz. Bizim çocuklara yönelik sloganımız ekranda değil akranla vakit geçir. Burada hedefimiz gençlerimizle ve çocuklarımızla güzel vakitler geçirerek kendilerini Yeşilaycı yapmak. Ayrıca diğer hedefimiz ise tüm Sinop halkını Yeşilaycı yapmak. Gençlerimiz okullarda bir çok bağımlılığa kaptırıyor. Ama burada kendilerini Yeşilaycı hissederlerse yarın birileri ona sigara, uyuşturucu, alkol gibi maddeler teklif ettiğinde 'teşekkür ederim ben Yeşilaycıyım' dedirttirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu'

Sinop'ta 'Ekranda değil akranla vakit geçir' etkinliği

SİNOP Sinop Yeşilay Şubesi tarafından "Ekranda değil akranla vakit geçir" kapsamında doğa etkinliği düzenlendi.

Sinop Yeşilay Şubesi tarafından Türkiye'nin en Kuzeyi Sinop'ta Hamsilos mevkiinde "Ekranda değil akranla vakit geçir" kapsamında vatandaşlar bir araya geldi. Bir araya gelen vatandaşlar ip çekme, judo, ok atma gibi çeşitli etkinlikler düzenleyerek farkındalık oluşturdu.

Sinop Yeşilay Şubesi Başkanı Ziyattin Özcan, bağımlılıkla mücadele kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Sinop Yeşilay Cemiyeti olarak daha büyüğünü yapmayı düşündüğümüz bir etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız yakın çevreleriyle birlikte bir etkinlik yapalım, çadır kampı düzenleyelim dedik. Burada ip atlama, çuval yarışları gibi etkinlikler yapıyoruz. Çocukların rağbet gösterebileceği etkinlikler düzenliyoruz. Bizim çocuklara yönelik sloganımız ekranda değil akranla vakit geçir. Burada hedefimiz gençlerimizle ve çocuklarımızla güzel vakitler geçirerek kendilerini Yeşilaycı yapmak. Ayrıca diğer hedefimiz ise tüm Sinop halkını Yeşilaycı yapmak. Gençlerimiz okullarda bir çok bağımlılığa kaptırıyor. Ama burada kendilerini Yeşilaycı hissederlerse yarın birileri ona sigara, uyuşturucu, alkol gibi maddeler teklif ettiğinde 'teşekkür ederim ben Yeşilaycıyım' dedirttirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz bu" dedi.