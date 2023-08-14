Sinop'ta denize giren genç kız boğuldu

İstanbul'dan tatil için Sinop'a gelen 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan diğer kişilerden biri olan Büyükcafer, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.