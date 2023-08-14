Sinop'ta denize giren genç kız boğuldu
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İstanbul'dan tatil için Sinop'a gelen 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer, denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan diğer kişilerden biri olan Büyükcafer, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sinop'ta serinlemek için denize giren 21 yaşındaki genç kız boğuldu.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen Zehra Büyükcafer, yakınlarıyla Akliman mevkisinde denize girdi.
Burada denizde boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden 2'si bölgedeki cankurtaranlar tarafından sudan çıkarıldı.
Büyükcafer'in gözden kaybolması üzerine olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan aramalarda sudan çıkartılan Büyükcafer, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. ???????