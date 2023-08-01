Sinop'ta Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara'dan geldikleri Sinop'ta denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuktan 1'i Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sinop'un Kaleyazı Mahallesi'nde bulunan Kumkapı Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden Ela Rana Şimşek (15) arkadaşının ailesi ile Ankara'dan gezmek için Sinop'a geldi. Sinop'ta serinlemek için denize giren Ela Rana Şimşek ve arkadaşı Nilgün Fatmanur Göktepe (15) yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Deniz polisi tarafından denizden çıkartılan 2 çocuk ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ela Rana Şimşek ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kız çocuğu Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN