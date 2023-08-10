Sinop'ta Heyamola sahilinde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe ve eşi Aynur Cinbe'nin ardından 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe de hayatını kaybetti.

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren aileden 3. acı haber geldi.

Sinop'ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola sahilinde boğulma tehlikesi geçiren Cinbe ailesinden bir kötü haber daha geldi. Baba Şaban Cinbe ve eşi Aynur Cinbe'nin ardından 15 yaşındaki kızları Gamze Cinbe de hayatını kaybetti.

İnşaat ustası baba Şaban Cinbe (45), yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetmiş, ardından 40 yaşındaki eşi Aynur Cinbe'den de acı haber gelmişti. Son olarak 15 yaşındaki Gamze Cinbe de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - SİNOP