Sinop'ta Deniz Suyunun Ani Soğumasıyla Kıyıya Vuran Tonlarca Balık Toplandı

Sinop'ta yaşanan deniz soğuğu olayı sonucunda kıyıya vuran tonlarca balık, vatandaşlar tarafından toplandı. Balıklar, tekneler, ağlar, kepçeler ve ellerle kolayca yakalanarak evlere ve balıkhanelere götürüldü.