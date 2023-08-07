Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren aileden bir kötü haber daha

Sinop'ta eşi ve iki kızı ile birlikte boğulma tehlikesi geçirerek sahilde baygın halde bulunan 45 yaşındaki Şaban Cimbe'den sonra eşi Aynur Cimbe (40) de hayatını kaybetti.

Sinop'ta 31 Temmuz Pazartesi günü Heyamola mevkisi sahilinde boğulma tehlikesi geçiren ve sahilde baygın halde bulunan 4 kişilik aileden ikinci kötü haber geldi. Eşi Aynur Cimbe, kızları Büşra ve Gamze ile birlikte deniz kenarında vatandaşlar tarafından baygın halde bulunan Cinbe ailesine ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılmıştı. Ardından sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren aile fertlerinden inşaat ustası baba Şaban Cimbe (45) yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Şaban Cimbe'nin ardından eşi Aynur Cimbe de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam