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Sinop'ta bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Yaşam Haberleri

Sinop'ta serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, saat 12.15'te Karakum Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren bir kadın, mantarları geçip ayağı yere değmediğini fark edince paniğe kapıldı. Panik üzerine denizde çırpınmaya başlayan kadını çevredeki vatandaşlar fark ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinop'ta bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

SİNOP - Sinop'ta serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, saat 12.15'te Karakum Sosyal Tesisleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren bir kadın, mantarları geçip ayağı yere değmediğini fark edince paniğe kapıldı. Panik üzerine denizde çırpınmaya başlayan kadını çevredeki vatandaşlar fark ederek sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Aksu - Yaşam

Mustafa Kemal Atatürk Devlet Hastanesi Sinop Yaşam Haberler

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