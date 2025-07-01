Sinop'ta Ayı Bahçeye Girdi

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Ayancık ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayının etrafı koklayarak yiyecek aradığı ve kısa sürede bölgeden uzaklaştığı görüldü.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Aygördü Köyü'nde meydana geldi. Yaz tatili için İstanbul'dan köydeki evine gelen bir kişi, bahçe geçidindeki kırığı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, gece saatlerinde bahçeye giren bir ayının etrafı kokladıktan sonra, yiyecek bulamayınca kısa sürede bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Haber: Esra AKSU/SİNOP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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