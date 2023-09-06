Sinop'ta Arıcılık Yapan Vatandaş Balsavar Mekanizması Geliştirdi

Petekleri süzmek için 'balsavar' yaptı

SİNOP - Sinop'ta arıcılık yapan bir vatandaş, petekleri süzmek için "balvasavar" adını verdiği mekanizma geliştirdi. Arıcı, geliştirdiği balsavar ile petekleri kısa sürede süzüyor.

Uzun yıllardır arıcılıkla ilgilenen 62 yaşındaki Hilmi Kuru, "Benim yaklaşık kovan olarak 5 tane arım var. Uzun zamandır arıcılıkla ilgileniyorum. Her çıkan balı ellerimizle sıkıyorduk veya petekle beraber tüketmeye çalışıyorduk. Petekle yendiği zaman petek israfı oluyor. Çünkü çıkan peteği seneye de kullanıyoruz. Süzme balın da tüketiminin daha kolay olduğu için ne yapabiliriz diye düşündük. Fabrikasyon makine almaya düşündüm fakat bana pahalı geldi. Çünkü benim az arı kovanım var. Kendi imkanlarımla nasıl yapabilirim dedik ve araştırdım. Elimde yayık vardı, bu yayığı balsavara çevirdim. İçine aparatlar yaptık, başarılı da olduk. Bu senenin balını bu sene burada süzdük. Seneye bunu geliştirip daya güzel, daha başarılı bir sistem yapacağım" dedi.