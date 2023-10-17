Sinop'ta Amatör Balıkçı Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

MUSTAFA USTA

Sinop'ta amatör balıkçılık yapan 31 yaşındaki Barış Aksoy, dengesini kaybederek denize düştü. Aksoy, yaklaşık 6 saat sonra fark edilerek kurtarıldı.

Olay bugün sabah 8 saatlerinde Çukurbağı Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Amatör balıkçı Barış Aksoy, balık avlamak için gittiği deniz kenarında balıkçı kıyafetini giydikten sonra paletlerini giymek istediği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yaklaşık 6 saat denizde kalan Aksoy'u çevredeki vatandaşlar görüp 112 sağlık ekiplerine ve emniyete haber verdi. Aksoy, olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.