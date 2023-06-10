Sinop'ta Alibeyli köyünde şükür ve bereket duası yapıldı

Muhtarlık öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte bolluk, bereket olması ve afetlerden korunmak için dua edildi. Programa katılan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, dualarının kabul olması dileğinde bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Alibeyli köyünde şükür ve bereket duası yapıldı.

Muhtarlık öncülüğünde köy meydanındaki mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte bolluk, bereket olması ve afetlerden korunmak eller açılıp dua edildi.

Duanın ardından katılımcılara etli pilav ve keşkek ikramında bulunuldu.

Programa katılan Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, dualarının kabul olması dileğinde bulundu.

Coşar, geleneklerini devam ettirdiklerini dile getirerek, "Duaların Allah katında kabul olması için samimiyet, ihlas ve hakkaniyet içinde kimsenin kalbini kırmadan yapılması gerekir. Muhtarımız fakirin fukaranın, eşin dostun, hemşehrilerimizin bir araya gelmesine, kaynaşmasına vesile olacağını ifade ederek etkinliği icra etti. Rabb'im niyetlerini, yapılan duaları kabul eylesin." ifadelerini kullandı.

Alibeyli Köyü Muhtarı Güngör Hazer de köylerinde gerçekleştirilen dualara çeşitli nedenlerle 6 yıl ara verildiğini belirterek, "Bugün icra ettiğimiz bereket duasına 5 bin civarında misafirin katılmasından büyük mutluluk duyduk. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.