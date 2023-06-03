Sinop'ta 4-6 yaş Kur'an kurslarına 10. yıl etkinliği

Sinop'un Ayancık ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik 10. yıl etkinliği düzenlendi. İlçe Müftülüğünce Aşağıköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Kur'an tilaveti ve çeşitli gösteriler sundu. Etkinlikte çeşitli yarışmalar, palyaço gösterisi ve yüz boyama gibi çocuklara yönelik aktiviteler de yapıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik 10. yıl etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğünce Aşağıköy İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kur'an tilaveti ve çeşitli gösteriler sundu. Etkinlikte çeşitli yarışmalar, palyaço gösterisi ve yüz boyama gibi çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşma yapan İlçe Müftüsü Ömer Faruk Kıvrak, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi kurslarının 10. yılını kutladıklarını belirterek, "10 yıldır Türkiye genelinde bu kurslarda yaklaşık 1 milyon öğrenci eğitim almış. Bu yıl da 195 bin öğrenci eğitim alıyor. 4-6 yaş çocuklarımız için önemli yaşlar. Bu işin bilimini yapan insanlar, 3 yaşından sonra çocukların öğrendiği bilgilerle bilinçlendiğini vurguluyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemi de burada ortaya çıkıyor. Kurslarımızda Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra anne babasına saygılı, vatanını milletini seven, vicdanlı insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.