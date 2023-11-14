Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu'nda Şanslı İsimli Köpek Öğrencilerin İlgi Odağı Oldu

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK yurdu bahçesinde bulunan "Şanslı" isimli köpek üniversite öğrencilerinin ilgi odağı oldu. Şanslı, öğrencilerin sayesinde beline takılan tekerlekli yürüteç ile yürüyebiliyor.

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu bahçesinde konaklayan ve öğrencilerin Şanslı ismini verdiği köpek yaklaşık 4 ay önce kent merkezinde bulundu. Şanslı'nın engeli bulunduğu için öğrenciler araştırma yaparak köpeğe tekerlekli yürüteç taktırdı. Şanslı yurt bahçesinde her gün ilgili bir şekilde besleniyor.

"Her gün tedavisi olsun, yemeği olsun bütün yurtta kalan öğrenciler Şanslı'yla ilgileniyor"

Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK yurdunda kalan Büşra Gökmen; "Şanslıyı biz dışarda bulduk. Bulduğumuzda çok kötü durumdaydı. Daha sonra yurt müdürümüzle konuştuk ve Şanslıya yurdun bahçesinde bakmak için izin istedik. Yurtta gönüllü arkadaşlar ile birlikte aramızda para toplayıp Şanslı'nın bakımlarını yaptırdık. Daha sonra Samsun'a getirdik ve fizik tedavi uygulaması yaptırdık. Şanslı'nın arka ayakları engelli olduğu için sosyal medyadan ona tekerlekli yürüteç araştırdık. Bir numaraya ulaştık ve onu aradık. Bizden Şanslı'nın fotoğraflarını istediler. İsteyen kişi de Şanslı'nın fotoğraflarını paylaşmış ve bir hayırsever tekerlekli yürüteç yaptırmak için devreye girmiş. Kısacası bir hayırsever ücretini karşıladı ve şanslıyı bize gönderdi. Sabah, akşam, yağmurlu günlerde her zaman Şanslı'nın yanındayız. Topladığımız paralar ile ona mama aldık, ilaçlarını da aldık. Her gün tedavisi olsun, yemeği olsun bütün yurtta kalan öğrenciler Şanslıyla ilgileniyor. Şanslı şuan çok mutlu. İlk bulduğumuzdan daha çok mutlu. Çünkü onunla ilgileniyoruz. Yavaş yavaş da yürütmeye çalışıyoruz. Şuan iyi durumda ve yaklaşık 4 aydır bizimle. Onu çok seviyoruz" dedi.

"Herkesin Şanslıya çok ilgisi var"

Aynı yurtta kalan Beyza Aydın ise "Şanslıyı her gün yurda girip çıkarken görüyorum. Zaten kulübesi giriş kapısının yanında. Giriş çıkışlarda onu sevip, besliyoruz. Elimden geldiğince yemekhane yemeklerinden getiriyorum, marketten de arada bir onun sevdiği salam tarzı yiyeceklerden alıyorum. Herkesin Şanslıya çok ilgisi var, herkes Şanslıyı çok seviyor. Elimizden geldiği kadar ilgileniyoruz" diye konuştu. - SİNOP