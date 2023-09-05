Sinop Mertoğlu köyünde başıboş köpek sorunu

SİNOP - Sinop'un Mertoğlu köyüne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan köpeklerin sayısı günden güne artıyor.

Sinop'un Mertoğlu köyünde yaşayan Erdoğan Ünal, kendisine ve kendi köpeğine yaklaşık 20 köpeğin saldırdığını belirterek yetkilileri göreve davet etti. Ünal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu köpekleri dün sabah buraya bırakmışlar. Toplam 11 tane. Her gün buraya köpek bırakıyorlar. Köpekler bırakılmasa iyi olur. Belediye bu köpekleri buradan alsa daha iyi olur. Hayvanlar burada yola inecekler, telef olacaklar. Açlıktan zaten ölüyorlar. Bir de bunlar büyüdüğü zaman bize saldırıyor. Dün 20 tane köpek bana saldırdı, zor kurtuldum. Kendi köpeğimi de parçaladılar, veterinere götürdüm, yaşayıp yaşamayacağı belli değil. Burada mezbaha var diye vatandaş bakamadığı köpeği buraya bırakıyor. Bu hayvanları buraya bırakanlar için de etrafa kamera takılsın, ve cezalandırılsınlar" dedi.

Yöre sakinle köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor.