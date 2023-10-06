Sinop İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanlarının Beslenmesine Yardımcı Oldu
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu. Jandarma ekipleri, sokakta bulunan kedi ve köpeklere kuru mama vererek beslenmelerine destek oldu. Bu davranış vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu.
Sinop İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sokakta bulunan kedi ve köpekleri yalnız bırakmadı. Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle sokak sokak gezen jandarma ekipleri can dostlara kuru mama vererek beslenmelerine yardımcı oldu. Jandarmanın bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir topladı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam