Haberler ›› Yaşam ›› Sinop İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanlarının Beslenmesine Yardımcı Oldu

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Sokak Hayvanlarının Beslenmesine Yardımcı Oldu

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı oldu. Jandarma ekipleri, sokakta bulunan kedi ve köpeklere kuru mama vererek beslenmelerine destek oldu. Bu davranış vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.