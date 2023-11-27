Sinop Ayancık'ta Şiddetli Rüzgarın Yarattığı Hasar

Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli rüzgarın neden olduğu dalgalar sahildeki işletmelere zarar verdi ve bazı evleri su bastı.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Ayancık ilçesinde şiddetli rüzgarın neden olduğu dalgalar nedeniyle sahildeki işletmeler zarar gördü, bazı evleri de su bastı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde iki gündür etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Denizde oluşan dev dalgalar ve dalgaların taşıdığı taşlar sahilde büyük hasara neden oldu. Yalı Mahallesi'nde meydana gelen hasar nedeniyle Ayancık Belediyesi ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı. İşletmeler zarar görürken bazı mahalleleri ve evleri de su bastı. Hakan Ünsal Caddesi de dev dalgaların getirdiği taş ve molozlar yığınıyla doldu.