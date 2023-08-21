Sınıf Arkadaşları 50 Yıl Sonra Buluştu

Niğde'de 1974, 1975 ve 1976 yılında ortaokuldan mezun olan sınıf arkadaşları 50 yıl sonra buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, sınıf arkadaşları sohbet ederek güzel bir gün geçirdi. Bor İlçesine bağlı Kemerhisar Ortaokulunda 1974, 1975 ve 1976 yılı mezunları düzenlenen programda bir araya geldi. Aileleriyle birlikte 80 kişinin katıldığı mezunlar buluşmasının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği belirtildi. Buluşmaya katılan mezunlar birbirleri ile hasret gidererek eski günleri yad etti. Mezunlar buluşmasını organize eden Fikriye Derin ve Seher Altınkeser buluşmaya katılan mezunlara teşekkür etti.