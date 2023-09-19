Sincaplar Mudurnu Orman İşletmesinin Maskotu Oldu

Sincaplar orman işletmesinin maskotu oldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde yaşayan ve ağaçlardaki yiyeceklerle beslenen sincaplar, işletmenin maskotu haline geldi.

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde bulunan sincaplar tatilcilerin maskotu haline geldi. Özellikle sabah saatlerinde bahçede bulunan masaların olduğu alanlara inerek personelin yiyecekleriyle ve bahçede bulunan at kestaneleriyle beslenen sevimli sincaplar, işletmeye gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

"Ekmek parçaları bırakıyoruz, hayvanlar aç kalmıyor"

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'nde personel servis şoförü Metin Topaloğlu, "Sincapları her gün görüyorum. Çok güzel, sevimli hayvanlar. Mudurnu Orman İşletmesine gelenler de o hayvanlara çok beğeniyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Elleriyle at kestanesini alıp başka yere taşıyarak kış yiyeceği olarak saklıyorlar. Çok güzel sevimli duruşları ile bağırmaları ile dikkat çeken bir sincaplar adeta orman işletmesinin gözdesi oldu. Zaman zaman biz de bazı araç diplerine ekmek parçaları bırakıyoruz, hayvanlar aç kalmıyor" dedi.