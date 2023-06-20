Marmara Bölgesi'nde etkili olan şimşeklerin peş peşe çekilen fotoğrafları ile oluşturulan video ile nasıl hareket ettikleri gözler önüne serildi. Şimşek yüklü bulutların hareketi ve denize yansıyan kareler görenleri kendine hayran bıraktı.

Şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı

İSTANBUL - Marmara Bölgesi'nde etkili olan şimşeklerin peş peşe çekilen fotoğrafları ile oluşturulan video ile nasıl hareket ettikleri gözler önüne serildi. Şimşek yüklü bulutların hareketi ve denize yansıyan kareler görenleri kendine hayran bıraktı.

Marmara Bölgesi'nde önceki gece oldukça yoğun gözlemlenen şimşek hareketleri İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde 600 şimşek hareketi kaydedildi. Mudanya'da şimşekleri görüntüleyen Fotoğraf sanatçısı Uğur İkizler eşsiz anları yakaladı. Yüzlerce şimşeğin düştüğü bölgede peş peşe fotoğraf çekerek kısa bir video haline getirdi. Şimşek yüklü bulutların nasıl hareket ettiği oluşturulan videoda net bir şekilde görülüyor. Fotoğraf sanatçısı aynı açıdan çektiği şimşeklerin hepsini tek bir fotoğrafta birleştirdi ve ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.