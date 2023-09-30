Çorum'da, meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağış ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Şiddetli yağış nedeniyle de kentin pek çok bölgesinde su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri su birikintisinin olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

ŞİKŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Çorum'da, meteorolojinin uyarılarının ardından gelen yağış ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. AK Kent ve Buhara çevresinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı. Şiddetli yağış nedeniyle de kentin pek çok bölgesinde su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu. Belediye ekipleri su birikintisinin olduğu bölgelerde çalışmalara başladı.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,