Silivri TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Bir TIR Şoförü Yaralandı

Silivri TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada, bir TIR şoförü sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan şoför hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ Tem Otoyolu'nda, TIR şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen diğer TIR'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazaya karışan TIR'lardan birinde sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam 19.30 saatlerinde, Silivri TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeleri'nde meydana geldi. İddiaya göre; Tekirdağ istikametinde, gişeleri geçtikten sonra Beyciler sapağına girmeye çalışan TIR sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, başka bir TIR'a daha çarptı. Zincirleme kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sıkışan bir TIR sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkartılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, kazaya karışan TIR'lar çekici yardımıyla kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolda trafik normale döndü.