Silivri'de Yangın: Fabrikaya Sıçradı

Silivri'de başlayan yangın fabrikaya sıçradı. İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili ölen ya da yaralananın olmadığı açıklandı.

SİLİVRİ'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Yangına, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açılamada ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde öğle saatlerinde yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Yangına, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.