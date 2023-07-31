Silivri'de Vatandaşlar Kumluk Plajı'nda Serinledi
Yaşam Haberleri
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Silivri'deki Kumluk Plajı'na akın etti ve denize girerek serinledi. Plajda güvenlik önlemleri alındı.
SİLİVRİ'de haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, serinlemek için Kumluk Plajı'nı tercih etti. 30 dereceye çıkan hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar denize girerek serinledi.
İstanbul'un farklı ilçelerinden gelenler Mimarsinan Mahallesi'ndeki Kumluk plajında denize girerek güneşlendi. Olası boğulma vakalarına karşı plaj girişinde sağlık ve polis ekipleri de hazır bekledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam