Silivri'de Tarla Yanında Ağaçlarda Yangın Çıktı

SİLİVRİ'de bir tarlanın yakınındaki ağaçlarda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Silivri Fenerköy mevkiinde bir tarlanın yakınındaki ağaçlarda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.