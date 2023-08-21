Silivri'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Silivri Büyükçavuşlu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yangın söndürme helikopterleri olay yerine sevk edildi.

Silivri Büyükçavuşlu mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale devam ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkide ormanlık alanda çıktı. Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına yangın söndürme helikopterleri ile müdahale ediliyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı. Yangına müdahale devam ediyor. - İSTANBUL