Silivri'de İtfaiye, Motor Kısmına Sıkışan Yavru Kediyi Kurtardı

SİLİVRİ'de hafif ticari aracın motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı. Ancak yavru kedi çıkarıldıktan hemen sonra başka bir aracın içine girdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kediyi kurtarıp sokağa bıraktı.

Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde park halindeki bir otomobilin motor kısmına kedi sıkıştı. Otomobilin sahibi önce kendi imkanlarıyla kediyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibi, aracın motor kısmına giren kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Güçlükle çıkarılan kedi, bu kez de aracın başka bir yerine girdi. Yavru kedi yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından hafif ticari aracın altından çıkarıldı. Ancak yavru kedi bu sefer de başka bir aracın motoruna girdi. Ekiplerin zorlu sınavı bu araçta da sürdü. Uzun süren çalışmaların ardından kurtarılan kedi, su verildikten sonra yaşam sokağa bırakıldı.