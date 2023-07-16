Silivri'de Gölette Boğulan 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

SİLİVRİ'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte göletin kenarına gelen ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kardeş serinlemek amacıyla gölete girdi. Çocukların suda batıp çıktığını gören baba, çocuklardan birini sudan çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer iki çocuk ise suyunu içinde gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sırasında kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Babası tarafından sudan çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.