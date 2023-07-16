Silivri'de Gölette Boğulan 3 Çocuk

Silivri'de serinlemek için gölete giren yabancı uyruklu 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay, Değirmenköy'de bulunan gölette meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Babası tarafından sudan çıkarılan diğer çocuk ise hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.